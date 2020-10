Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στη 1:22, 352 χιλιόμετρα ΝΑ της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 51 χιλιόμετρα ΒΒΑ της Σητείας.