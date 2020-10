Κοινωνία

Γκαζάκια στην είσοδο τράπεζας (εικόνες)

Επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στο Γαλάτσι.

Οι δράστες προκάλεσαν μόνο την επίθεση, χωρίς να επιχειρήσουν να αποσπάσουν χρήματα από την τράπεζα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές, όμως όχι τραυματισμοί.