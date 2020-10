Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός ο 14χρονος γιός του Τραμπ

Δεν είναι πλέον μεταδοτικός ο Τραμπ, υποστηρίζει ο Φάουτσι.

Ο 14χρονος γιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό, αλλά δεν εμφάνισε συμπτώματα της νόσου Covid-19, αφού και οι δύο του γονείς μολύνθηκαν από τον ιό, δήλωσε σήμερα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

«Ευτυχώς, είναι ένας δυνατός έφηβος και δεν εμφάνισε συμπτώματα», τόνισε η Μελάνια Τραμπ σε ανακοίνωσή της.

Δεν είναι πλέον μεταδοτικός ο Ντόναλντ Τραμπ

Σημειώνεται πως χθες, ο ανώτερος αξιωματούχος δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, Άνθονι Φάουτσι, δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον μεταδοτικός της Covid-19 και μπορεί να παρευρεθεί σε μια ανοιχτή στο κοινό δημόσια συζήτηση που θα διοργανώσει αύριο το NBC News, χωρίς να θέτει άλλους σε κίνδυνο.

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS Evening News ότι ο ίδιος και ο συνάδελφός του, Κλίφορντ Λέιν, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, (NIH) εξέτασαν το σύνολο των τεστ για Covid-19 που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς και ένα πρόσθετο τεστ που έγινε σε εργαστήριο του NIH για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος δεν είναι μεταδοτικός.