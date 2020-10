Κοινωνία

Καμπαγιάννης: αναστολή των ποινών θα ακυρώσει την απόφαση της 7ης Οκτωβρίου

Ένας από τους «πρωταγωνιστές» της πολυετούς δίκης μιλά στον ΑΝΤ1, εξηγώντας ό,τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στο Εφετείο και σχολιάζοντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της.

«Χαμηλότερες από αυτές που έπρεπε» έκρινε ο δικηγόρος των Αιγύπτιων αλιεργατών, ότι ήταν οι ποινές για τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στην ηγετική ομάδα, τα 13 χρόνια, αγγίζουν το ανώτατο όριο, ενώ αντιθέτως, «το δικαστήριο επέδειξε ιδιαίτερη επιείκεια για απόπειρες και συνεργεία σε ανθρωποκτονία», στα καταδικασθέντα μέλη.

Όσο αφορά στην αντιπαράθεση για τις ποινές βάσει του νέου ποινικού κώδικα, ο Θ.Καμπαγιάννης εξήγησε ότι, «οι ποινές με τον νέο κώδικα είναι μικρότερες, αλλά εκτίονται περισσότερο, με τον παλιό κώδικα ήταν μεγαλύτερες, αλλά εκτίονταν λιγότερο»., συμπληρώνοντας ότι, «οι καταδικασθέντες θα αξιώσουν να τιμωρηθούν με τον παλιό».

«Με αλλαγή στον εκλογικό νόμο είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το ζήτημα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων», επανέλαβε ερωτηθείς σχετικά.

Τέλος, ο νομικός εξήγησε ότι, στο διαδικαστικό κομμάτι για την επιβολή των ποινών, πρόκειται πλέον για «καθαρές» ποινές, μετά τις συγχωνεύσεις, ενώ τόνισε ότι, «είναι κομβικό αυτοί που διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση και έκαναν την ανθρωποκτόνο δράση, να μην έχουν αναστολή γιατί αλλιώς θα ακυρωθεί στην πράξη η απόφαση της 7ης Οκτωβρίου».