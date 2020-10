Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: επίθεση Τραμπ σε Twitter και Facebook

Για λογοκρισία υπέρ του Μπάιντεν κάνει λόγο ο Τραμπ, επιτιθέμενος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τη «φρικτή» κίνηση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook να προσπαθήσουν να αποκλείσουν τη διάδοση ενός αμφιλεγόμενου δημοσιεύματος όσον αφορά τη σχέση του Τζο Μπάιντεν, του Δημοκρατικού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου που έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας είχε καταλάβει θέση ο γιος του Χάντερ Μπάιντεν.

«(Είναι) τόσο φρικτό το ότι το Twitter και το Facebook απέκρυψαν το άρθρο με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποτελούν το “όπλο η κάννη του οποίου καπνίζει” για τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ στη New York Post», στηλίτευσε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει «τίποτα χειρότερο από έναν διεφθαρμένο πολιτικό».

Οι δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι αμφισβητούν την αυθεντικότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσίευσε η Νιου Γιορκ Ποστ και εγείρουν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσαν να έχουν περιέλθει στην κατοχή της τέτοια μηνύματα, απέκρυψαν συνδέσμους υπερκειμένου προς το επίμαχο άρθρο της συντηρητικής, σκανδαλοθηρικής εφημερίδας.