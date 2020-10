Κοινωνία

“Μάχη” για τον σκύλο που μαχαίρωσαν στη Νίκαια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο καταφύγιο ζώων στο Σχιστό βρίσκεται το σκυλάκι που δέχθηκε άγρια επίθεση στην Νίκαια. Η κατάσταση της υγείας του και η «μάχη» που δίνει.