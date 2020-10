Πολιτική

Απίστευτη πρόκληση: οι Τούρκοι δεν έδιναν άδεια διέλευσης στο ελληνικό κυβερνητικό αεροσκάφος!

Για τουλάχιστον 20 λεπτά, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα ΥΠΕΞ, αναγκάστηκε να πραγματοποιεί κύκλους στον αέρα.

Οι Τούρκοι κράτησαν χθες το βράδυ για 20 λεπτά στον αέρα το κυβερνητικό αεροσκάφος της Ελλάδας πάνω από τα σύνορα Τουρκίας-Ιρακ, αρνούμενοι να χορηγήσουν άδεια υπερπτήσης στο σκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στην Αθήνα.

Οι κυβερνήτες είχαν λάβει κανονικά τις προβλεπόμενες άδειες από τις τουρκικές αρχές, ωστόσο την ώρα που το αεροσκάφος έφτανε στα σύνορα Ιράκ – Τουρκίας αρνήθηκαν να εγκρίνουν την άδεια υπέρπτησης που είχαν ήδη δώσει.

Το αποτέλεσμα ήταν το αεροσκάφος με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή για περίπου 20 λεπτά, όσο διαρκούσαν οι επικοινωνίες, των κυβερνητών του αεροσκάφους με τις τουρκικές αρχές.