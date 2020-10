Life

Μike: η μάχη με τον καρκίνο, οι επώδυνες χημειοθεραπείες και η βαθιά πίστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος ράπερ μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και για την προσωπική μάχη που έδωσε και βγήκε νικητής...