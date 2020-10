Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν στην 24ώρη απεργία

Πώς κινούνται τα Μέσα. Οι κλάδοι που συμμετέχουν στην απεργία και η συγκέντρωση.

Απεργία 24 ωρών έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει συγκέντρωση στις 10 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στην απεργία συμμετέχουν οι ομοσπονδίες λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και δασκάλων, αλλά, οι γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κανονικά λειτουργούν σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες, μετά τη χθεσινή απόφαση για αναστολή της στάσης εργασίας των εργαζομένων στα σταθερά Μέσα. Πάντως, έκλεισε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» με εντολή της αστυνομίας. Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά χωρίς, όμως, να πραγματοποιούνται στάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με λεωφορεία και τρόλεϊ τα σωματεία εργαζομένων σε ΟΑΣΑ και ΟΣΥ ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει απόφαση για προκήρυξη απεργίας, επομένως δεν θα συμμετάσχουν. Ωστόσο, η ΟΣΜΕ (Ομοσπονδία Σωματείων Μεταφορών Ελλάδος) που αποτελεί δευτεροβάθμιο σωματείο, έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για σήμερα και υπάρχει το ενδεχόμενο μεμονωμένοι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε απεργία χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην αεροναυτιλία και ειδικότερα η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος), η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων ΥΠΑ) και η ΕΝΗΜΑΕΚ (Ενωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας) που προχωρούν και σε περαιτέρω κινητοποιήσεις στις 18 και 19 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι Ελεγκτές (ΕΕΕΚΕ) εξήγγειλαν 5ωρες στάσεις εργασίας για την Κυριακή 18/10 από 13.30 έως 18.30 και τη Δευτέρα 19/10 από 07.30 έως 12.30. Αντίστοιχα η ΟΣΥΠΑ προχωρεί την Κυριακή σε 3ωρη στάση εργασίας από ώρα 15:30 έως 18:30, και την Δευτέρα επίσης σε 3ωρη στάση εργασίας από ώρα 12:30 έως 15:30 τοπική, ενώ οι ηλεκτρονικοί (ΕΝΗΜΑΕΚ) εξήγγειλαν 48ωρη απεργία.

Ήδη η Aegean και η Olympic Air ανακοίνωσαν ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων για Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι εργαζόμενοι στην αεροναυτιλία αντιδρούν στη μη καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών, τα οποία όπως τονίζουν προέρχονται και αποδίδονται από το Eurocontrol χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος παρόλο που εγκαίρως είχαν κατατεθεί στο υπουργείο προτάσεις για στήριξη της αεροναυτιλίας μέσω των αποθεματικών της και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).