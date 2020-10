Κοινωνία

Κορονοϊός: κρούσματα σε διμοιρία των ΜΑΤ στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η διμοιρία ήρθε από την επαρχία στην Αθήνα για τη δίκη. Πολλά τα κρούσματα την ώρα που δεκάδες αστυνομικοί μπήκαν σε καραντίνα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αστυνομία καθώς, μέχρι στιγμής, έχουν διαπιστωθεί πέντε θετικά κρούσματα κορονοϊού στη διμοιρία των ΜΑΤ που είχε έρθει από τη Λαμία στην Αθήνα προκειμένου να λάβει μέτρα έξω από το Εφετείο, κατά τη μεγάλη συγκέντρωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Στο πρώτο κρούσμα κορονοϊού που διαπιστώθηκε την Τρίτη στη διμοιρία, φέρεται να προστέθηκαν χθες άλλα τέσσερα θετικά, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Σε καραντίνα έχουν μπει πάνω από 30 αστυνομικοί.

Πλέον ιχνηλατούνται όλες οι επαφές που είχε η συγκεκριμένη διμοιρία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα ή ασυμπτωματικοί.