Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε για τον εντοπισμό της ανήλικης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός ανήλικου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για την 17χρονη Νίκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την 1η Οκτωβρίου. Η Νίκη Χ. έχει ύψος 1,72 μ., 56 κιλά βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα άτομα που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεση τους.