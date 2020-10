Κόσμος

Βίντεο: ο αέρας ξηλώνει στέγη σχολείου

Θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την πολιτεία της Ουάσινγκτον, προκαλώντας καταστροφές.

Τη μεταλλική στέγη ενός σχολείου «ξήλωσαν» οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχοι της περιοχής ανάρτησαν εικόνες από τα μπάζα που γέμισε ο χώρος από τον αέρα.

Στην περιοχή είχε εκδοθεί προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ το σχολείο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.