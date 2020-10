Life

Σάννυ Μπαλτζή: μακάρι να είναι έγκυος η Ελεονώρα Ζουγανέλη (βίντεο)

Η κουμπάρα της Ελεονώρας Ζουγανέλη και του Σπύρου Δημητρίου μίλησε για τον παραμυθένιο γάμο στις Σπέτσες, τα απρόοπτα και τις φήμες περί εγκυμοσύνης.