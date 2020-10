Κόσμος

Κύπρος: παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Δημήτρης Συλλούρης, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε από δημοσίευμα του Al Jazeera.

Την παραίτηση του από το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής της Κύπρου υπέβαλε ο Δημήτρης Συλλούρης μετά από τις αποκαλύψεις του δικτύου Al Jazeera για τις πολιτογραφήσεις.

Προηγουμένως, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου μετέβη στη Βουλή για να συναντηθεί με το Δημήτρη Συλλούρη, στον απόηχο των αποκαλύψεων του δικτύου Al Jazeera για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Η επιστολή παραίτησης του Δημήτρη Συλλούρη