Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Πέμπτη (15-10-2020) στη βορειοδυτική και αύριο το βράδυ στη βορειοανατολική χώρα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Από τη νύχτα της Πέμπτης (15-10-2020), τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και σταδιακά η δυτική Στερεά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (16-10-2020) από τα βόρεια.

2. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (17-10-2020) στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.