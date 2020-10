Κοινωνία

Το ΣτΕ ακύρωσε ΚΥΑ για τον “Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας”

Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ και τι απαντάει ο Δήμος Αθηναίων, σε σχετικό δημοσίευμα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας» η ισχύς της οποίας λήγει την 21η Νοεμβρίου 2020, καθώς η υπουργική απόφαση δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις δυο σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Ειδικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Χριστιάνα Μπολόφη) με την υπ΄ αριθμ. 1992/2020 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση Αθηναίου δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της επίμαχης Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (παρατάθηκε η ισχύς της με νεώτερη υπουργική απόφαση έως 21 Νοεμβρίου 2020).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση που προβλέπει την λήψη μέτρων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας» «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, κατ' επίκληση των οποίων εξεδόθη, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί, όπως και η υ.α. 179/21.8.2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της».

Ακόμη, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε:

«Εν προκειμένω, με την ένδικη κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υ.α. 179/21.8.2020, θεσπίζονται μέτρα συνιστάμενα στον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή της Πλάκας και στη μετατροπή τμημάτων οδών του Κέντρου της Αθήνας σε χώρους προοριζόμενους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπια μέσα μετακίνησης. Μολονότι, όμως, τα μέτρα αυτά θεσπίσθηκαν κατ' επίκληση των ανωτέρω εξουσιοδοτικών διατάξεων των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, για την αντιμετώπιση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, δεν συνιστούν πράγματι μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων των εν λόγω ΠΝΠ, δηλαδή επί σκοπώ άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποφυγής του συγχρωτισμού, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου και να περιορισθεί η διάδοσή της, αλλά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την έννοια του ΚΟΚ, οι οποίες, όπως προκύπτει από την 250/11.5.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, εντάσσονται στη νέα πολιτική αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην Αθήνα, θεσπίζονται δε επ' ευκαιρία της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης στη χώρα».

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Αυγή», από τον Δήμο Αθηναίων επισημαίνονται τα εξής:

Ο Μεγάλος Περίπατος συνεχίζεται με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Η απόφαση του ΣτΕ αφορά σε διαδικαστικές συστάσεις για την πιλοτική εφαρμογή του έργου. Ο Δήμος Αθηναίων με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του προχωρά στην κατάθεση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τη δημόσια διαβούλευση για την οριστική μορφή του Μεγάλου Περιπάτου