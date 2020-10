Αθλητικά

Ισπανικά ΜΜΕ: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσμα μείξης του Τζόρνταν με τον Ολάουζον

Φουντώνουν οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Έλληνα διεθνή σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς. Ποιες ομάδες φαίνεται να τον διεκδικούν. Η τρομερή ατάκα για τον Giannis...

«Αντετοκούμπο-Ντόντσιτς, το ζευγάρι που κάνει ήδη το NBA να τρέμει»... Αυτός είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος της ισπανικής εφημερίδας Marca, σε συνέχεια χθεσινών αναφορών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σχετικά με το μέλλον του Έλληνα διεθνή σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

«Ο Μαρκ Κούμπαν και οι Ντάλας Μάβερικς έχουν ένα όνειρο: να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να σχηματίσουν το ιδιαίτερο «Big Three» με τους Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις, επιστρέφοντας στην διεκδίκηση της βασιλείας του NBA. Ένα δύσκολο όνειρο, αλλά όχι αδύνατο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα, που σε σχετική λεζάντα φωτογραφίας (Τζόρνταν, Αντετοκούνμπο, Ολάουζον) αναφέρει τον Giannis ως «αποτέλεσμα μείξης του Τζόρνταν με τον Ολάουζον».

Σημειώνει μάλιστα, ότι τις τελευταίες ώρες, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Μαϊάμι Χιτ, έχουν εμφανιστεί ως διεκδικητές του Έλληνα σούπερ σταρ. Χθες, ο δημοσιογράφος Μπράιαν Ουίντχορστ του ESPN, τόνισε ότι Ντάλας Μάβερικς και Μαϊάμι Χιτ είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2021, τονίζοντας ότι Μπαμπ Αντεμπάγιο και ο Giannis εκπροσωπούνται από τον ίδιο μάνατζερ.