“Το Καφέ της Χαράς”: όταν θέλει ο πεθερός, αλλάζει γνώμη και ο γαμπρός!

Ένας χωρισμός, ένα σατανικό σχέδιο και ένας διχασμός αναστατώνουν εκ νέου το Κολοκοτρωνίτσι στο σημερινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Το Καφέ της Χαράς», στις 21:00, στον ΑΝΤ1, οι εξελίξεις στο Κολοκοτρωνίτσι θα προκαλέσουν γέλια και... κλάματα!

Μετά την εξαφάνιση της Χάιδως, ο Τάσος και η Κανέλλα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για το φόνο της Χάιδως. Ο αστυνόμος κατηγορεί το «σατανικό ζευγάρι των εραστών» και το χωριό αναστατώνεται και πάλι.

Διχασμός επικρατεί και ανάμεσα στους δύο συλληφθέντες που (κλασικά) στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Παράλληλα ο Μάνος, μετά την νύχτα έρωτα που έζησε με την Βάλια, αποφασίζει να χωρίσει με την Αρετή.

Όμως η μοίρα και ο Περίανδρος Πώποτας έχουν άλλα σχέδια…Ο Πώποτας βάζει σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο για να κρατήσει μια και καλή τον Μάνο μαζί με την Αρετή.

