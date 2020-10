Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - έρευνα: κινδυνεύουν λιγότερο όσοι έχουν ομάδα αίματος Ο

Οι άνθρωποι με ομάδα αίματος Ο έχουν τον μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης Covid-19, ενώ εκείνοι με Α και ΑΒ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για σοβαρα συμπτώματα και διασωλήνωση, σύμφωνα με δύο νέες έρευνες

Οι άνθρωποι με τύπο (ομάδα) αίματος Ο έχουν τον μικρότερο κίνδυνο για λοίμωξη Covid-19, ιδίως με σοβαρά συμπτώματα, ενώ αντίθετα όσοι ανήκουν στις ομάδες αίματος Α και ΑΒ, έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν με σοβαρά κλινικά συμπτώματα (π.χ. εμφανίζοντας επιπλοκές σε άλλα όργανα) και να χρειασθούν εισαγωγή σε ΜΕΘ και διασωλήνωση, σύμφωνα με δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μία από τη Δανία και μία από τον Καναδά.

Οι μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Blood Advances» της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας, επιβεβαιώνουν ευρήματα προηγούμενων ερευνών, δείχνοντας ότι ο τύπος του αίματος παίζει ρόλο σε σχέση τόσο με το αν θα κολλήσει κάποιος τον κορονοϊό SARS-CoV-2 όσο και πόσο σοβαρά θα αρρωστήσει εξαιτίας του. Η ομάδα Ο φαίνεται να παρέχει κάποια προστασία έναντι της λοίμωξης Covid-19, χωρίς να είναι σαφές γιατί συμβαίνει αυτό.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Οντένσε, με επικεφαλής τον δρα Τόρμπεν Μπάρινγκτον, συνέκριναν στοιχεία για 473.000 άτομα που είχαν κάνει τεστ αίματος για κορονοϊό, με τα στοιχεία αίματος 2,2 εκατομμυρίων ατόμων από τον γενικό πληθυσμό. Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με την κατανομή των ομάδων αίματος στον πληθυσμό της χώρας, αναλογικά λιγότεροι άνθρωποι με ομάδα Ο έχουν Covid-19. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν βρήκε σημαντικές διαφορές στα ποσοστά λοίμωξης για τις ομάδες Α, Β και ΑΒ.

Η καναδική μικρή μελέτη, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Εντατικολογίας δρα Μαϊπίντερ Σεκχόν του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, εξέτασε στοιχεία για 95 σοβαρά ασθενείς με Covid-19, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο του Βανκούβερ. Διαπιστώθηκε ότι όσοι ασθενείς είχαν ομάδα Α ή ΑΒ, ήταν πιθανότερο -σε σχέση με όσους ανήκαν στις ομάδες αίματος Ο και Β- να χρειασθούν διασωλήνωση, λόγω σοβαρότερης βλάβης στους πνεύμονες. Επίσης, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν αιμοκάθαρση εξαιτίας σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας. Ακόμη, οι ασθενείς με ομάδα Ο και Β έμειναν κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).