“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: η σχέση κορονοϊού - βιταμίνης D και οι αυτοθεραπείες εν μέσω πανδημίας

Δείτε όλα τα θέματα της εκπομπής υγείας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανακαλύπτουμε πώς συνδέεται η ανεπάρκεια βιταμίνης D με τον COVID-19, ποια είναι η νέα πρωτοποριακή τεχνική για βλάβες ισχίου, ποια «παιχνίδια» παίζουμε στις σχέσεις μας και ποια είναι η πιο υγιεινή σοκολάτα.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μαθαίνουμε για τους κινδύνους που κρύβουν οι αυτοθεραπείες εν μέσω πανδημίας, τι πρέπει να προσέχουμε στη χρήση υαλουρονικού στο πρόσωπο, τι δείχνει η διακύμανση στο βάρος μας και γιατί χρειαζόμαστε σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης.

