Τεχνολογία - Επιστήμη

Βλάβη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας για τη βλάβη στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Εκτός λειτουργίας τέθηκε την Τετάρτη, λόγω βλάβης, το σύστημα παροχής οξυγόνου στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos, προσθέτοντας ότι δεν απειλείται η ασφάλεια του πληρώματος.

"Στις 14 Οκτωβρίου του 2020 στις 23:31 (και ώρα Ελλάδος), το σύστημα παροχής οξυγόνου Elektron-VM, που βρίσκεται στην άκατο Ζβεζντά, στο ρωσικό τμήμα του ISS, έσβησε", ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της Roscosmos.

"Ένα δεύτερο σύστημα, στο αμερικανικό τμήμα, λειτουργεί κανονικά, τίποτε δεν απειλεί την ασφάλεια του πληρώματος και του ISS", σημείωσε η υπηρεσία Τύπου.

Το πλήρωμα του σταθμού "θα πραγματοποιήσει σήμερα, 15 Οκτωβρίου, εργασίες επισκευής στην άκατο", προσθέτει η Roskosmos.

Χθες το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, που μετέφερε την αμερικανίδα αστροναύτη Κάθλιν Ρούμπινς και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, προσδέθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μόλις 3 ώρες μετά την απογείωσή του, κάνοντας νέο ρεκόρ ταχύτητας.

Στον ISS βρίσκονταν ήδη οι Κρις Κάσιντι (NASA), Ανατόλι Ιβανίσιν και Ιβάν Βάγκνερ (Roskosmos), η επιστροφή των οποίων στη Γη προγραμματίζεται για τις 22 Οκτωβρίου.