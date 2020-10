Αθλητικά

Επιτυχημένοι οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος TihioRace & TihioStageRace

Εκατοντάδες δρομείς πήραν μέρος, ενώ τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου στο Τείχιο Δωρίδος για 7η χρoνιά οι αγώνες ορεινού τρεξίματος TihioRace στο Τείχιο Δωρίδος, με τον τριήμερο αγώνα TihioStageRace συνολικού μήκους 100χλμ, να πραγματοποιείται για 2η χρόνια. Φέτος, συμμετείχαν συνολικά 415 αθλητές, στους 5 αγώνες που πραγματοποιήθηκαν.

Η διοργάνωση, στα πλαίσια της πανδημίας covid-19 που έχει πλήξει τη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, πήρε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν με τον πιο ασφαλή τρόπο για αθλητές, εθελοντές και διοργανωτές, περιορίζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στους 100 ανά αγώνα και παίρνοντας αυστηρά μέτρα πριν τις εκκινήσεις και μετά τους τερματισμούς.

Στόχος ήταν να χαρούν όλοι τα αγαπημένα τους πλέον μονοπάτια του Τειχίου και των γύρω περιοχών, με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Το πρόγραμμα των αγώνων είχε ως εξής:

TihioRace εκκινήσεις

Σάββατο 10/10

51k (wolf’s race) : 10:30 π.μ.

Κυριακή 11/10 :

10k : 10:00 π.μ.

20k : 10:30 π.μ.

30k : 11:00 π.μ.

TihioStageRace εκκινήσεις

Παρασκευή 9/10 day 1 : 11:00 π.μ. Σεργούλα

Σάββατο 10/10 day 2 : 9:30 π. μ. Τείχιο

Κυριακή 11/10 day 3 : 10:00 π.μ. Βράιλα

Οι ώρες των εκκινήσεων και όλο το πρόγραμμα είχαν δημιουργηθεί με γνώμονα την αποφυγή συνωστισμού, ενώ η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο των εκκινήσεων καθ΄ όλη την διάρκεια της παραμονής των αθλητών, εθελοντών και διοργανωτών.