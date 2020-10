Πολιτική

Ρωσία: δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα.

Την ξεκάθαρη θέση της Μόσχας για το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, διατύπωσε με ανάρτηση της στο twitter, η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα.

Στις αναρτήσεις γίνεται αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θαλάσσας, την οποία χαρακτηρίζει ως “ακρογωνιαίο λίθο” του διεθνούς καθεστώτος των θαλασσών

Αναλυτικά η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας:

Η θέση της Ρωσίας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η θέση αρχής. Θεωρούμε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 «ακρογωνιαίο λίθο» του διεθνούς καθεστώτος των θαλασσών.

Η Σύμβαση προβλέπει ρητά το κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρατών για χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια και ορίζει τις αρχές και τους τρόπους της οριοθέτησης ΑΟΖ. Αυτό αφορά και τη Μεσόγειο.