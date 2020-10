Κοινωνία

Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στην Αρτέμιδα (εικόνες)

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι Αρχές, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του.

Ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην Αρτέμιδα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου, διασταύρωσης στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, ταυτοποίησαν τον καλλιεργητή-διακινητή και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Όπως εξακριβώθηκε, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείτο στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβη, και στην περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθεισών ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της 13ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη στην Αρτέμιδα 28χρονος αλλοδαπός, καθώς κατελήφθη εντός διώροφης οικίας να καλλιεργεί 245 δενδρύλλια κάνναβης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

245 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, ύψους από 10 έως 150 εκατοστά του μέτρου

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας κάνναβης

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.