Κοινωνία

Χειροπέδες σε δράστη μεγάλης ληστείας

Ένας μικρός «θησαυρός» βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι του.

Μετά από πολύμηνη έρευνα, εξιχνιάστηκε η ληστεία που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2019, σε σπίτι 71χρονου στα νότια προάστια της Αττικής.

Στις 6 Οκτωβρίου, έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., ένας 31χρονος αλλοδαπός μέλος εγκληματικής ομάδας διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για ηθική αυτουργία και συνέργεια σε ληστεία από κοινού.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν άλλοι τρεις (3) αλλοδαποί ηλικίας 55, 46 και 44 ετών διωκόμενοι επίσης με εντάλματα σύλληψης.

Μετά από έρευνα στην οικία του 31χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και τα χρηματικά ποσά των -84.780- ευρώ, -61.249- δολαρίων ΗΠΑ και -62.000- γρίβνα Ουκρανίας.