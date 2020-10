Πολιτική

Μητσοτάκης: επί τάπητος στη Σύνοδο του ΕΛΚ η τουρκική προκλητικότητα

Τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας με την έκδοση της παράνομης NAVTEX για έρευνες νοτίως του Καστελορίζου και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, που τορπιλίζει τον διάλογο, έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΕΛΚ.

Την απόλυτη στήριξή τους στην Ελλάδα έναντι των νέων προκλήσεων της Τουρκίας εξέφρασαν από την πλευρά τους οι αρχηγοί κυβερνήσεων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Σύνοδο του ΕΛΚ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΛΚ Ντόναλντ Τουσκ δηλώνοντας την πλήρη στήριξή του στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται την τουρκική προκλητικότητα και τόνισε ότι πρέπει να μπουν όρια σε αυτήν.