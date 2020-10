Κοινωνία

“Γνώριμος” των Αρχών είχε “ρημάξει” καταστήματα στο Κορωπί

Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας ο 40χρονος κακοποιός.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 8/10 στο Κορωπί, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας 40χρονος Έλληνας για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο πριν, ο συλληφθείς είχε παραβιάσει κεντρική θύρα εισόδου καταστήματος στο Κορωπί και είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία είχε συσταθεί με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την εγκληματική δράση του 40χρονου σε βάρος καταστημάτων στο Κορωπί, τον εντόπισε κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων και τον συνέλαβε.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας εξιχνιάστηκαν επιπλέον δεκαεννέα (19) περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε καταστήματα, που τέλεσε ο 40χρονος κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Ο 40χρονος, που έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.