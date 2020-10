Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: Αποχώρησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λόγω κορονοϊού

Σε “καραντίνα” ξανά η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι δήλωσε η ίδια μέσω των social media.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, αφού εντοπίστηκε ένα θετικό κρούσμα της COVID-19 στο περιβάλλον της.

Όπως διευκρίνισε μέσω twitter, η ίδια έχει βρεθεί αρνητική στον νέο κορονοϊό, ωστόσο θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι ένα μέλος του γραφείου μου βρέθηκε θετικό στην COVID-19 σήμερα το πρωί», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λιγότερο από μία ώρα αφότου ξεκίνησε η σύνοδος. «Εγώ η ίδια βρέθηκα αρνητική. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, αποχωρώ αμέσως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μπαίνω σε καραντίνα», πρόσθεσε.

Η Σύνοδος Κορυφής συνεχίστηκε μετά την αποχώρηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.