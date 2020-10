Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: πρώτη πληρωμή σε δικαιούχους

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ 61.636 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 42.783 πρώτων δικαιούχων του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 253,8 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 61.636 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport”, την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Η επόμενη πίστωση ποσών του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.