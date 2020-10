Κοινωνία

Συνελήφθη ο ληστής με το ποδήλατο

Στα “δίχτυα” της Αστυνομίας έπεσε ο 20χρονος που λήστευε ανυποψίαστους πεζούς.

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αιγάλεω, ένας 20χρονος Έλληνας για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. διενήργησαν έλεγχο στον 20χρονο που επέβαινε σε ποδήλατο και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ακολούθως τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω.

Από την έρευνα που επακολούθησε, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 20χρονου σε τέσσερις περιπτώσεις ληστειών σε βάρος πεζών, που διαπράχθηκαν κατά την τελευταία εβδομάδα στις περιοχές του Αιγάλεω, του Περιστερίου και της Αγίας Βαρβάρας.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος προσέγγιζε τα θύματά του με ποδήλατο και με απειλή βίας τους αποσπούσε κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.