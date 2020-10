Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοζάνη: Τοπικό lockdown - Στο 4 το επίπεδο συναγερμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτακτα μέτρα τίθνεται σε ισχύ σε όλη την περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

"Λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και σε συνέχεια της σχετικής σημερινής ομόφωνης εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τίθεται από αύριο, 16-10-2020 ώρα 06.00 και για 14 ημέρες, έως και 29-10-2020, στο Επίπεδο Συναγερμού κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου, σύμφωνα με τον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης (https://covid19.gov.gr/).

Σημειώνεται ότι στο Επίπεδο Συναγερμού κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Κινηματογραφικές προβολές

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων - Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Μουσικές σκηνές

Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through]

Παιδότοποι

Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων [επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση]

Γυμναστήρια

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

Λιανεμπόριο

Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

Συνέδρια / Εκθέσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συνεχίζεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, ενώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα ισχύει μόνο η τηλε-εκπαίδευση.

Σε σχέση με τη λειτουργία των ακολούθων: Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Μεταφορές, Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), Λαϊκές Αγορές, Χώροι Λατρείας/Θρησκευτικές Τελετές, Νοσοκομεία, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδα, Δραστηριότητες Εκπαίδευσης Οδηγών και Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ, Τεύχος Β, 4484/11-10-2020.

Απευθύνεται ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας από τη λοίμωξη COVID-19.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε σχετικά με την εξέλιξη αυτή: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση της πανδημίας. Η ενεργοποίηση του επιπέδου συναγερμού 4 για την Κοζάνη, σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις των ειδικών μας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για όλους μας, σε όλη τη χώρα. Η απόφασή μας βασίστηκε στα υψηλότατα επίπεδα του αθροιστικού αριθμού νέων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού σε διάστημα 14 ημερών που ξεπέρασε το κριτήριο το οποίο έχει υιοθετήσει η ΕΕ, την συνεχή αυξητική πορεία του ημερήσιου αριθμού νέων κρουσμάτων, την αποδεδειγμένη από την ιχνηλάτηση εκτεταμένη διασπορά των κρουσμάτων στην κοινότητα, τα πλέον των 220 ενεργών κρουσμάτων και τις 554 στενές επαφές τους που βρίσκονται σε απομόνωση, αλλά και τα δεκάδες μικρά ελεγχόμενα, επικίνδυνα όμως και χωροταξικά διάσπαρτα clusters σε όλη την περιοχή.

Απευθύνω έκκληση στους κατοίκους της Κοζάνης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες. Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην πιστή τήρηση των μέτρων. Περιφρουρώντας την εφαρμογή των μέτρων περιφρουρούμε την ίδια μας την υγεία, την ίδια μας τη ζωή. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτήν την πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση».

Λίγο νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 453 κρούσματα στην Ελλάδα, καθώς και διψήφιο αριθμό θανάτων ασθενών με Covid-19.