Προεκλογικές υποσχέσεις Μπάιντεν για τα ελληνοτουρκικά

Ξεκάθαρη θέση για τις τουρκικές προκλήσεις, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το Κυπριακό, από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν θα αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή τις συμμαχικές δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου», σημειώνεται στο κείμενο με τις θέσεις για τα ελληνικά ζητήματα που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση του εκλογικού του επιτελείου που έχει τον τίτλο «το όραμα του Τζο Μπάιντεν για τους Ελληνοαμερικανούς και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», γίνεται αναλυτική αναφορά στους μακροχρόνιους δεσμούς του Αμερικανού αντιπροέδρου με την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Επιπλέον, περιγράφεται αναλυτικά το τι έχει κάνει ο Τζο Μπάιντεν για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και δίνεται το στίγμα για την πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει αν καταφέρει να επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές.

Όπως σημειώνεται στην αρχή της ανακοίνωσης, «καθ’ όλη τη διάρκεια των πολλών ετών του στη δημόσια ζωή, ο Τζο Μπάιντεν έχει να επιδείξει μια μακροχρόνια ανάμειξη σε σημαντικά θέματα για τους Ελληνοαμερικανούς και υποστήριξη της ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Για πολλές δεκαετίες, έχει εργαστεί προσωπικά με τους Έλληνες ηγέτες με στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας. Ως Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν θα δεσμευτεί για έναν ισχυρό διάλογο τόσο με Ελληνοαμερικανούς ηγέτες όσο και με την ηγεσία της Ελλάδας για τη διατήρηση του δεσμού μεταξύ των χωρών μας».

Σύμφωνα, με τις θέσεις για τα ελληνικά ζητήματα που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν:

Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Τζο Μπάιντεν προς την ελληνοαμερικανική κοινότητα

Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεργαστεί με τον στενό σύμμαχό μας στην Ελλάδα για την προώθηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν θα αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή τις συμμαχικές δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα εργαστεί διπλωματικά για να δώσει λύση στο Κυπριακό.

Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεχίσει να είναι μια ισχυρή φωνή για τη θρησκευτική ελευθερία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τι έχει κάνει ο Τζο Μπάιντεν για τα ελληνικά θέματα

Ως αντιπρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε να προτρέψει την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συνεργαζόμενος στενά με τους Ευρωπαίους ηγέτες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα έχει μια δίκαιη συμφωνία.

Ο Τζο έχει από καιρό αντιταχθεί στην τουρκική κατοχή της βόρειας Κύπρου και έχει υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη διευθέτηση για την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Το 2014, επισκέφθηκε το νησί όντας ο πρώτος εν ενεργεία αντιπρόεδρος που το έκανε τα τελευταία 50 χρόνια, και ηγήθηκε της διπλωματικής εμπλοκής του Λευκού Οίκου στο Κυπριακό.

Ο Τζο πρόσφατα κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Τουρκία να αποφύγει περαιτέρω προκλητικές ενέργειες στην περιοχή εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των απειλών βίας.

Ο Τζο έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια ισχυρός υποστηρικτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και έχει προσφέρει αταλάντευτη υποστήριξη στην ικανότητα του Πατριαρχείου να επιτελεί τον ρόλο του ως το κέντρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρεί πολύτιμη την επίσκεψή του το 2011 στο Πατριαρχείο και την καθεμία συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχει καλέσει την Τουρκία να επιτρέψει την επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη και επέκρινε την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν πάντα φίλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στο Ντέλαγουερ και σε όλη τη χώρα. Είναι ευγνώμων για τη μακροχρόνια υποστήριξη της κοινότητας.

Ο Μπάιντεν θεώρησε ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι βραβεύτηκε από το Ίδρυμα για την “Ημέρα του Όχι” το 2016 και ότι έλαβε το Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2015».