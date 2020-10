Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια στο μαθητικό συλλαλητήριο (εικόνες)

Εικόνες από τα κατασχεθέντα αντικείμενα έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Από τις δεκαεπτά προσαγωγές που έγιναν, συνολικά, για επεισόδια που σημειώθηκαν στο μαθητικό συλλαλητήριο, στο κέντρο της Αθήνας, οι οκτώ μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σημειώνεται, ότι και οι οκτώ συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανήλικοι έριξαν βόμβες μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έσπασαν μια στάση τραμ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Παράλληλα, σε ελέγχους που έκανε η Αστυνομία βρήκε μέσα σε δύο σακίδια, μεταξύ άλλων, δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες, τρεις μολότοφ, φωτοβολίδες και σπρέι.

