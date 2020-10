Οικονομία

Κορονοϊός: Η Μαρία Νικολάου στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα στην Γαλλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ιδιοκτήτρια εστιατορίου για την απαγόρευση κυκλοφορίας, την στάση των πολιτών και την κατάσταση στην χώρα.