Κοινωνία

Απείλησαν να λιντσάρουν τον καθηγητή για την κακοποίηση σκύλου στην Νίκαια (βίντεο)

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια. Σε ποια κατάσταση είναι το ζώο που δέχθηκε μαχαιριές.

Της Φωτεινής Νάσσου

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυγάδευσαν από τα δικαστήρια του Πειραιά τον καθηγητή που μαχαίρωσε τον σκύλο ανηλεώς σε γειτονιά της Νίκαιας, μαζί και τη σύζυγό του - δασκάλα στην περιοχή - αλλά και τον ηλικιωμένο που συνέχισε την δολοφονική επίθεση, χτυπώντας στο κεφάλι το μεγαλόσωμο σκυλί με σιδερένιο κοντάρι.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ο κηδεμόνας του σκύλου με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης, αφού οι δυο δράστες υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επίθεση από τον σκύλο του.

Νωρίτερα ο καθηγητής έδειχνε γρατσουνιές στο χέρι του για να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό, ήταν τόσο βαθιά η πληγή του σκύλου στους πνεύμονες, που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Δεν ακουγόταν, δεν γάβγιζε, δεν αντιδρούσε…

Το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του 55χρονου άνδρα, που βασάνισε και μαχαίρωσε ανελέητα το σκυλί και δεν σταμάτησε ούτε όταν αυτό έπεσε αιμόφυρτο στο δρόμο.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο άτυχος σκύλος

Η κατάσταση της υγείας του “Έκτορα” είναι κρίσιμη. Το ταλαιπωρημένο ζώο είναι εξαιρετικά φιλικό και συνεργάσιμο με τους ανθρώπους που το φροντίζουν. Τα πελώρια μάτια του μάταια ψάχνουν απαντήσεις…

«Το ότι τρώει δεν σημαίνει κάτι. Η επόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε η κτηνίατρος Ανθή Κατσιώρη.

Αυστηρότερη νομοθεσία για τους βασανιστές ζώων προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν αναβολή για την προσεχή Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου.