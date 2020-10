Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Υπάρχει αποφασιστικότητα και ψυχραιμία

«Να είναι ήσυχοι οι Έλληνες», τόνισε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο υποδέχθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως οι Έλληνες οφείλουν να είναι και να νιώθουν ήσυχοι, αισθανόμενοι ασφάλεια, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι πάντα έτοιμες να παρέχουν αυτήν την ασφάλεια στο ελληνικό λαό.

«Υπάρχει αποφασιστικότητα και ψυχραιμία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο στρατηγός αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις με το Oruc Reis.

Τόσο ο κ. Φλώρος όσο και ο κ. Αγοραστός επισήμαναν την πολύ καλή συνεργασία που έχουν μεταξύ τους, όπως έγινε και στην πρόσφατη θεομηνία που έπληξε την Θεσσαλία.