Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Βαλεντίνο Ρόσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό προκάλεσε η είδηση ότι μολύνθηκε ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP.

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και φυσικά δεν θα αγωνιστεί στο Aragon MotoGP του Σαββατοκύριακου, όπως αποκάλυψε σήμερα ο Ιταλός αναβάτης της Yamaha.

«Το αποτέλεσμα του PCR ήταν αρνητικό, όπως και το τεστ κορονοϊού που πέρασα την Τρίτη. Αλλά το δεύτερο, του οποίου το αποτέλεσμα μου στάλθηκε σήμερα το απόγευμα, ήταν δυστυχώς θετικό», δήλωσε ο Ρόσι στο Twitter, προσθέτοντας: «Είμαι τόσο απογοητευμένος που θα πρέπει να χάσω τον αγώνα στην Αραγονία».

Η Yamaha επιβεβαίωσε ότι ο Ρόσι ταξίδεψε πίσω στο σπίτι του στην Ιταλία μετά το γαλλικό Grand Prix και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό της ομάδας.