Ολυμπιακός προς Κλάτενμπεργκ: Το πρωτάθλημα αλλοιώνεται

Επιστολή στην ΚΕΔ και τον Μαρκ Κλάτενμπεγκ έστειλε η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ, σχολιάζοντας με δηκτικό τρόπο το επίμαχο οφσάιντ στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Επιστολή στην ΚΕΔ και τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ έστειλε εξ νέου η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία γίνεται, με δεικτικό τρόπο, αναφορά στο βίντεο από τη φάση του οφσάιντ στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός, της 4ης αγωνιστικής της Super League.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι είμαστε όλο και περισσότερο απογοητευμένοι από το γεγονός ότι διαπιστώνουμε καθημερινά πως ενώ προσληφθήκατε για να βοηθήσετε την ελληνική διαιτησία να κάνει ένα βήμα μπροστά και να επαναφέρετε την αξιοπιστία της στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι σημαδεμένο από τις επιλογές του προκατόχου σας, εντούτοις διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν άλλαξε και καμία πρόοδος δεν έχει επέλθει, καθώς το πρωτάθλημα συνεχίζει να αλλοιώνεται βαθμολογικά. Και εσείς αντί να προχωράτε στις εξ αρχής συμφωνημένες αλλαγές τόσο σε πρόσωπα στην ΚΕΔ όσο και σε διαιτητές, επιχειρείτε να νομιμοποιείτε όσα αντίθετα στους κανονισμούς πράττουν», υπογραμμίζεται στην επιστολή του Ολυμπιακού σε ΚΕΔ και Κλάτενμπεργκ.

Αναλυτικά, η επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Κύριε Κλάτενμπεργκ,

Σε σχέση με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΚΕΔ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που “εκπαιδεύετε” όλους τους φιλάθλους στη χρήση της τεχνολογίας, και ιδίως στις προηγμένες τεχνικές που εφαρμόσθηκαν χειροκίνητα από τους Διαιτητές VAR στην προσπάθειά τους να χαρακτηρίσουν ως offside το γκολ (θα ήταν νικητήριο!) που πέτυχε η ομάδα μας στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Επίσης, θα θέλαμε να ξέρετε ότι εκτιμούμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι επιβεβαιώνετε πλήρως το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 3704/06.10.2020 επιστολής μας, ιδίως ότι τυχόν παράβαση offside καθορίζεται ευθέως και αποκλειστικά από τους χειροκίνητους χειρισμούς του Video Assistant Referee και του Βοηθού του (AVAR), και ότι φυσικά δεν είναι κάτι που καθορίζεται αυτόματα από ένα μηχάνημα!!

Είναι εμφανές από το βίντεο που δώσατε στη δημοσιότητα ότι ειδικά στην περίπτωση του offside, αυτό που μετρά περισσότερο είναι το συμπέρασμα στο οποίο ο VAR θέλει να καταλήξει (που εν προκειμένω γίνεται και το ζητούμενο), και προς το οποίο προσεκτικά επιλέγει τα πλάνα καθώς και - χειροκίνητα - τα σημεία που θα εξυπηρετήσουν αυτό τον σκοπό, και όχι εάν υπάρχει ή όχι παράβαση των Κανονισμών.

Ειλικρινά, συμπάσχουμε με τους διαιτητές στο Δωμάτιο VAR και την αγωνιώδη προσπάθειά τους να ανακαλύψουν εάν ο ποδοσφαιριστής μας με το Νο 9, Ahmed Hassan, έκανε foul όταν σκόραρε ( στο 02:08 του βίντεο, «[τι έχει κάνει] εδώ ο Χασάν; τίποτα περίεργο δεν βλέπεις;»), το οποίο προς απογοήτευσή τους, όπως μπορούμε να ακούσουμε, δεν έκανε ο Χασάν.

Επίσης, συμπάσχουμε με την αγωνία τους να ανακαλύψουν το πιο βολικό “σημείο επαφής” κατά τη στιγμή που γίνεται η σέντρα (στο 03:23 του βίντεό σας, «πες μου το point of contact, ποιο θες;» λες και υπάρχουν περισσότεροι από ένας ορισμοί του “σημείου επαφής”!!!) που θα ικανοποιούσαν με τον καλύτερο τρόπο το συμπέρασμά τους.

Στο κάτω-κάτω, από αυτό που ακούμε στο βίντεο οι διαιτητές στο Δωμάτιο VAR έχουν προαποφασίσει ότι υπάρχει οffside πριν καν εξετάσουν τη φάση, καθώς στο 02:12 λεπτό του βίντεο αναφέρουν «πάμε στο offside μαζί», πριν ΚΑΝ αποφασίσουν αν υπάρχει offside, αφού μέχρι τότε με βάσει τις υποδείξεις των διαιτητών είχαμε κανονικό γκολ και μάλιστα ρωτώντας και ξαναρωτώντας τον βοηθό διαιτητή (επόπτη) αν είναι σίγουρος ότι δεν το έχει δώσει offside (στο λεπτό 02.35 του επίμαχου βίντεο)!!!!!!

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε την αποφασιστικότητα, την οποία επέδειξαν οι διαιτητές VAR απέναντι στο Διαιτητή της αναμέτρησης υποδεικνύοντάς του να μην επανεξετάσει ο ίδιος τη φάση, αλλά να υποδείξει το offside με απόλυτη βεβαιότητα, διότι το είπαν αυτοί. Είναι απολύτως αξιοθαύμαστη αυτή η αποφασιστικότητα, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν φαίνεται να γνωρίζουν εάν η τρισδιάστατη γραμμή για τον επιθετικό τοποθετείται στον ώμο του ή όχι (!!!!), και που ακριβώς βρίσκεται ο ώμος του επιθετικού μας (συγκεκριμένα στο 03:58 του βίντεο). Είναι προφανώς το είδος της αποφασιστικότητας που εκτιμάται ιδιαίτερα αν όχι από εσάς, σίγουρα από αυτούς που τους έχουν τοποθετήσει ή/και διατηρήσει στις θέσεις τους.

