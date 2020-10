Κοινωνία

“Συναγερμός” για κουτί με γκαζάκια στην Καλλιθέα

Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα κουτί με γκαζάκια εντοπίστηκε το απόγευμα στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση από την Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., γύρω στις 18:15 εντοπίστηκε από ιδιώτη στην οδό Ματζαγριωτάκη στην Καλλιθέα, πλησίον κάδου απορριμμάτων, ένα χάρτινο κουτί που περιείχε τρεις φιάλες βουτανίου (γκαζάκια), τα οποία ήταν δεμένα μεταξύ τους με σκοινί, χωρίς συνδεσμολογία.

Το κουτί παραλήφθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η υπόθεση διερευνάται.