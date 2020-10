Αθλητικά

Προπονητής βόλεϊ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 38χρονος Ιονούτς Ιορντάκε αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Σοκ έχει προκληθεί στον αθλητικό κόσμο της Ρουμανίας μετά τη γνωστοποίηση της είδησης πως ο προπονητής βόλεϊ στις Axiopolis Cernavoda και τη CS Medgidia, Ιονούτς Ιορντάκε , εκβίαζε ανήλικα κορίτσια, έχοντας στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό.

Τον προπονητή κατήγγειλαν στην αστυνομία 4 αθλήτριες, με τις Αρχές να κατάσχουν αρκετές συσκευές για την αποθήκευση δεδομένων υπολογιστή και πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, ενώ ο 38χρονος τέθηκε υπό κράτηση για 30 ημέρες.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο κατηγορούμενος εκβίαζε ανηλίκες να του στείλουν γυμνές φωτογραφίες και βίντεο και στη συνέχεια φέρεται να τις απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, αναγκάζοντάς τες να συνεχίσουν να του στέλνουν συνεχώς νέο υλικό.

Μετά το σκάνδαλο ο εκτελεστικός διευθυντής της Axiopolis Cernavoda εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας πως ο Ιονούτς Ιορντάκε δεν ήταν ποτέ υπάλληλος του συλλόγου.