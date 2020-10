Αθλητικά

Αναβολή πρεμιέρας στην Basket League

Πότε θα γίνει το πρώτο τζάμπολ. Τα προβλήματα με Ιωνικό Νίκαιας και Χαρίλαο Τρικούπη.

Με καθυστέρηση θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα μπάσκετ.

ΈπειταΜετα την μη αδειοδότηση του Ιωνικού Νίκαιας από την ΕΕΑ και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, επίσης, στον φάκελο του Χαρίλαου Τρικούπη, αποφασίστηκε ομόφωνα αναβολή μιας εβδομάδας στην πρεμιέρα της Basket League.

Έως τότε θα φανεί τι θα γίνει με τις δυο ομάδες, αν θα εξασφαλίσουν, δηλαδή, πιστοποιητικό ή αν θα οδηγηθεί η διοργανώτρια σε νέα κλήρωση με 10 ομάδες.