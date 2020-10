Αθλητικά

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους “πράσινους”

Συγκλονιστική η αναμέτρηση στη Βαρκελώνη, που κρίθηκε στην παράταση.

Οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά στο “Palau Blaugrana”, με τον μαχητικότατο Παναθηναϊκό να αποχωρεί ηττημένος στην παράταση, αλλά καταχειροκροτούμενος για την εξαιρετική του εμφάνιση, παρά τα... προβλήματα που προέκυψαν.

Οι “πράσινοι” έπεσαν με το τελικό 97-89 (75-75 κ.α.) από την Μπαρτσελόνα, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 1-2. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους (3-1).

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 36-35, 58-58, 75-75 (κ.α.), 97-89 (παράταση)

Μπαρτσελόνα (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 20, Χάνγκα 6, Μπολμάρο, Σμιτς 4, Ερτέλ 7, Πούστοβι 1, Οριόλα 6, Αμπρίνες, Χίγκινς 24, Μαρτίνεθ 1, Κούριτς 14, Καλάθης 14.

Παναθηναϊκός (Βόβορας): Παπαγιάννης 2, Όγκαστ 2, Παπαπέτρου 8, Κασελάκης 5, Φόστερ 24, Νέντοβιτς 15, Σάικς, Γουάιτ, Μήτογλου 16, Μπέντιλ, Σαντ-Ρος 17.