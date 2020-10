Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Κόντρα για τον κορονοϊό σε άτυπο debate

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ξεχωριστά και ανταγωνιστικά κανάλια Τραμπ και Μπάιντεν αλληλοκατηγορήθηκαν, μετά την ακύρωση του δεύτερου μεταξύ τους debate.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κατηγόρησε χθες Πέμπτη τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως δεν έχει κάνει «τίποτα» για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 217.000 ανθρώπους από τους 8 εκατομμύρια και πλέον που έχουν προσβληθεί στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του αρχηγού του κράτους.

«Τι έχει κάνει; Τίποτα. Συνεχίζει πάντα να μη φοράει μάσκα», είπε το πρώην δεξί χέρι του Μπαράκ Ομπάμα στο πλατό του τηλεοπτικού δικτύου ABC απαντώντας σε ερωτήσεις ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης σε κλειστό χώρο που αναμεταδιδόταν απευθείας, ενώ την ίδια ώρα ο αντίπαλός του έκανε το ίδιο μπροστά στις κάμερες ανταγωνιστικού τηλεοπτικού δικτύου.

Η έμμεση αναμέτρηση αυτή στο λεγόμενο prime-time της αμερικανικής τηλεόρασης, την ώρα της υψηλής τηλεθέασης, προσέλκυσε ενδιαφέρον, καθώς έγινε αντί του δεύτερου ντιμπέιτ των υποψήφιων, που ακυρώθηκε.

«Μας είπε πως δεν αποκάλυψε σε κανέναν τίποτε διότι φοβόταν πως οι Αμερικανοί θα πανικοβάλλονταν», τόνισε ο Μπάιντεν στη Φιλαδέλφεια. «Οι Αμερικανοί δεν πανικοβάλλονται. Αυτός πανικοβλήθηκε».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον εαυτό του ερωτώμενος γιατί οργάνωσε την εκδήλωση για να παρουσιάσει τη δικάστρια που πρότεινε για μια θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην οποία πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν φόραγαν μάσκες και αργότερα αρκετοί διαγνώστηκε πως προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό, ανάμεσά τους γερουσιαστές της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων.

«Έ, είμαι πρόεδρος — πρέπει να βλέπω κόσμο, δεν μπορώ να κλειστώ σε κανένα υπόγειο», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά μπροστά στους ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε ανοικτό χώρο στο Μαϊάμι που αναμεταδιδόταν απευθείας από το NBC, καταφερόμενος εμμέσως εναντίον της προσεκτικής προσέγγισης που τηρεί ο αντίπαλός του.