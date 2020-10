Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Μακρά διαδικασία η “μάχη” για την αναστολή των ποινών

Συνεδριάζει και σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με τους καταδικασθέντες να δίνουν τη «μάχη» τους για την αναστολή των ποινών τους.

Στις 11 ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η διαδικασία των αιτημάτων των καταδικασθέντων της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να πετύχουν να μην εκτίσουν την ποινή που τους επιβλήθηκε για την αιματηρή δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Παρόντες από την έναρξη της διαδικασίας ήταν 14 καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος και Ηλίας Παναγιώταρος, ενώ εξω από την αίθουσα βρίσκεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο η σημερινή διαδικασία να οδηγήσει σε απόφαση του δικαστηρίου καθώς η πλειονότητα των κατηγορουμένων επέλεξε, όπως δικαιούται από το νόμο, να καλέσει σε εξέταση μάρτυρες για την στήριξη των αιτημάτων τους , γεγονός που απαιτεί αρκετό χρόνο.

Πιθανότερο θεωρείται να ανακοινωθεί η απόφαση για το αν και ποιοι θα οδηγηθούν στην φυλακή την Δευτέρα ή ενδεχομένως και την Τρίτη.

Η χθεσινή διαδικασία αναλώθηκε κυρίως στις αιτήσεις ανασταλτικού από τα μέλη της οργάνωσης που καταδικάστηκαν και για επιπλέον πράξεις και μερικούς πρώην βουλευτές μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Παναγιώταρος.

Χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης εμφανίστηκαν στο δικαστήριο οι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές Αρτέμης Ματθαιόπουλος, από τους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης και Παναγιώτης Ηλιόπουλος .

Η υπεράσπιση με την εξέταση μαρτύρων και την νομική επιχειρηματολογία προσπαθεί να ισχυροποιήσει τα αιτήματα των κατηγορουμένων, θέτοντας θέματα που αφορούν τόσο την προσωπικότητα κάθε αιτούντα ώστε να αποδείξει πως δεν είναι επικίνδυνος κ.α όσο και της βλάβης που θα επέλθει από την κράτηση . Έτσι η "βεντάλια" που ανοίγεται στο δικαστήριο περιέχει την παράθεση λεπτομερών οικονομικών στοιχείων , σωρεία πληροφοριών για την οικογενειακή κατάσταση καθενός καθώς και άλλων που αφορούν ζητήματα υγείας . Στο πλαίσιο αυτό τονίζονται οι καλές σχέσεις με τα παιδιά , στις περιπτώσεις διαζευγμένων, η υγεία των γονιών, η αγαστή συνεργασία με αλλοδαπούς και άλλα . Χαρακτηριστική η περίπτωση της αστυνομικού που καταδικάσθηκε σε 7ετή κάθειρξη η οποία κάλεσε μάρτυρα, διερμηνέα Πακιστανικής υπηκοότητας με τον οποίο γνωρίστηκε στα δικαστήρια του Πειραιά σε δίκη συμπατριωτών του.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν τα αιτήματα των υπολοίπων κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους και οι περισσότεροι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές. Αμέσως μετά θα δοθεί ο λόγος στην Εισαγγελέα για την πρόταση της.

Εφόσον η κ. Οικονόμου υποβάλει εισήγηση σήμερα και θα ζητήσει χρόνο για να προετοιμαστεί, θα ξεκινήσουν οι δευτερολογίες της υπεράσπισης .

Με την ολοκλήρωσή τους το δικαστήριο θα πρέπει να διασκεφθεί και να μελετήσει εξατομικευμένα την κάθε περίπτωση ώστε να κρίνει για ποιους συντρέχει σοβαρός λόγος για την χορήγηση ανασταλτικού στην εκτέλεση της ποινής .