Αθλητικά

Οπαδοί του Άρη γύρισαν βίντεο κλιπ στην Τσιμισκή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βγήκαν οι φίλοι του Άρη για να γυρίσουν βίντεο αφιερωμένο στην ομάδα τους.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Τσιμισκή βγήκαν οι οπαδοί του Άρη αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Ο λόγος που οι οπαδοί του πολυπληθέστερου συνδέσμου του Άρη βγήκαν στο δρόμο, ήταν για να γυρίσουν το βίντεο κλιπ ραπ τραγουδιού, το οποίο είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη τους ομάδα.

Οι συγκεντρωμένοι άναψαν πυρσούς και διέκοψαν την κυκλοφορία, ενώ η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και προς αποτροπή συμπλοκής με οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συνόδευσαν πίσω στην έδρα του συνδέσμου τους.

Πηγή: thestival.gr