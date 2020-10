Υγεία - Περιβάλλον

Στην Αθήνα η έδρα του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών

Το νέο Γραφείο θα εξυπηρετεί ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών, με έμφαση στην παροχή τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης και ηγεσίας στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.

Η Ελλάδα, και συγκεκριμένα η Αθήνα, θα είναι η έδρα του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών. Αυτό ανακοίνωσαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη Hans Kluge, μετά τη συνάντησή τους στην Κοπεγχάγη.

Η επιλογή της Ελλάδας αποτελεί αναγνώριση του έργου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργείου Υγείας και της ελληνικής Κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, στην υλοποίηση πολιτικών Δημόσιας Υγείας, όπως η επιτυχής εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου και στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ψήφιση του Νόμου για την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε εκτεταμένη συζήτηση με τα στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υπήρξε η δέσμευση ότι ο Π.Ο.Υ. θα είναι αρωγός και ισχυρός υποστηρικτής στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στηρίχθηκε σε μια σειρά παραμέτρων, όπως:

Την ανάδειξη της χώρας μας σε πρωταγωνίστρια, καθώς έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στις τρέχουσες υγειονομικές προκλήσεις της πανδημίας COVID-19

Τη σημαντική γνώση και εμπειρία που απέκτησε η Ελλάδα στον τομέα της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, με τη νομοθέτηση και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Πρακτικές που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο.Υ.

Την επιτυχή διαχείριση στην εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου, ο οποίος βελτίωσε το επίπεδο της Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Ασθενών.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας που μπορούν να προστατεύσουν την υγεία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, στοιχείο το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη στην ποιότητα των μοντέλων φροντίδας. Η Ελλάδα με το ρεκόρ της μακροζωίας και τη μεσογειακή διατροφή, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει το τέλειο παράδειγμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.

Την εμπειρία του Γραφείου του Οργανισμού στην Ελλάδα στο μετασχηματισμό των συστημάτων Υγείας, που παρέχει μια ισχυρή βάση και ένα εκτεταμένο δίκτυο, επί του οποίου θα βασιστούν οι μελλοντικές εργασίες, ακόμη και πέρα από το εθνικό επίπεδο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση:

«Η Ελλάδα πρόσφατα ηγήθηκε σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της Υγείας, όπως η νομοθεσία που απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, η έναρξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καπνίσματος και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Όλα τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό με την αριστεία των ελληνικών Ιδρυμάτων Υγείας και των κορυφαίων ερευνητών στον τομέα της υγείας και ευεξίας, υποδεικνύουν μια ισχυρή ηγεσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και πέραν αυτής. Επιπλέον, δημιουργούν ένα ιδανικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός πολύ αναγκαίου κέντρου αριστείας στον τομέα της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών».

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Π.Ο.Υ. για την τιμητική επιλογή της Ελλάδας ως έδρα του νέου Γραφείου του Οργανισμού και επισήμανε πως το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης στην Υγεία θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση. Τον Υπουργό Υγείας συνόδευσαν στην Κοπεγχάγη ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η επικεφαλής του Γραφείου Π.Ο.Υ στην Ελλάδα Marianna Trias.

Το νέο Γραφείο του Π.Ο.Υ. θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης και ηγεσίας στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών. Στόχος του Περιφερειακού Διευθυντή του Π.Ο.Υ για την Ευρώπη και του Υπουργού Υγείας, είναι η λειτουργία του Γραφείου τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα 5 χρόνια.