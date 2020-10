Life

“Άγριες Μέλισσες”: 6 χρόνια μετά... τα μυστικά έρχονται στο φως (εικόνες)

Η καθημερινή, δραματική σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν...

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 26

Ο Νικηφόρος ανατρέπει τα σχέδια του Δούκα και του Κωνσταντή και τους αναγκάζει να δεχτούν τις αποφάσεις του. Η Ελένη βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη της στη φυλακή του Βόσκαρη και συνειδητοποιεί ότι από ‘δω και πέρα η ζωή της θα είναι μια κόλαση στα χέρια του…

6 χρόνια μετά…

Διαφάνι 1965…

Τα παιδιά της Ασημίνας, της Ουρανίας και της Παγώνας μεγάλωσαν και πάνε μαζί στο σχολείο. Ο εγγονός του Νέστορα, ο Άγγελος, έγινε αστυνόμος και βοηθός του Προύσαλη, ενώ η Σοφούλα μαθαίνει την τέχνη της μαίας δίπλα στη Ρίζω. Ο Τόλλιας εκλέχτηκε πάλι Κοινοτάρχης και η ζωή συνεχίζεται στο χωριό. Η Ασημίνα με τον Νικηφόρο έχουν εδραιώσει τη θέση τους στο σπίτι και η συνεργασία με τον Συνεταιρισμό πάει καλά, παρά τις ανησυχίες του Νικηφόρου που έχει υψηλές απαιτήσεις. Η σχέση τους με τη Μυρσίνη συνεχίζει να έχει εντάσεις με τον μικρό Σέργιο να είναι το μήλον της έριδος ανάμεσά τους. Ο Κωνσταντής με τον Μελέτη έχουν κάνει τη δική τους επικερδή επιχείρηση, κρυφά απ’ όλους, και παράλληλα ο Κωνσταντής έχει σχέση με τη Δόμνα, κόρη του συνεργάτη τους Σωκράτη Θέμελη. Ο Μιλτιάδης έχει κάνει πρόοδο στο ψυχιατρείο και η Βιολέτα με τον Λάμπρο ανυπομονούν να τον πάρουν πίσω. Η Ελένη συνεχίζει να υπομένει τα βασανιστήρια του Βόσκαρη, κρατώντας μακριά τον Λάμπρο από όλα όσα της συμβαίνουν. Μόνη της παρηγοριά η συγκρατούμενή της, η Φωτεινή, και η εργασία της στα χωράφια .Ο Δούκας παραμένει κρυμμένος στα βουνά μέχρι που μια ευχάριστη εξέλιξη στην πολιτική ζωή της χώρας θα τον φέρει μπροστά στην προοπτική της αθώωσής του.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 27

Η Δρόσω γνωρίζει στο καμπαρέ τον Φίλιππο, γόνο ισχυρής οικονομικά οικογένειας, που γοητεύεται από την ομορφιά της. Ο Κωνσταντής συστήνει στην οικογένειά του τη Δόμνα και τον πατέρα της και ορίζουν σύντομα τους αρραβώνες τους. Ο Άγγελος ομολογεί στον Νέστορα πως είναι ερωτευμένος με τη Σοφούλα, ενώ εκείνη ομολογεί στον Λάμπρο τα κρυφά της αισθήματα γι’ αυτόν. Η Ελένη συγκρούεται με τον Βόσκαρη με στόχο να προστατεύσει μία νεαρή συγκρατούμενή της από τις άρρωστες ορέξεις του. Την ίδια στιγμή, ο Δούκας μαθαίνει πως η υπόθεσή του δε θα δικαστεί κι έτσι μπορεί να επιστρέψει στο χωριό για να πάρει την εκδίκησή του.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 28

Η Ασημίνα ανησυχεί πολύ για την επιρροή που ασκεί η Μυρσίνη στην ανατροφή του γιου της κι αποφασίζει να φτιάξει μια νέα καθημερινότητα για εκείνον στα δικά της πρότυπα. Η Δρόσω πολιορκείται από τον Φίλιππο ενώ η μαντάμ Κούλα την ενθαρρύνει να φτιάξει μια νέα ζωή, στο πλευρό του πλούσιου αυτού άντρα. Η Σοφούλα, πληγωμένη από την απόρριψη του Λάμπρου, τα χάνει όταν μαθαίνει πως ο Άγγελος ενδιαφέρεται για εκείνη. Ο Κωνσταντής ανακαλύπτει πως ο Μελέτης και η Πηνελόπη συνεχίζουν να βρίσκονται και δίνει τελεσίγραφο στον Μελέτη ενώ το Διαφάνι υποδέχεται την απρόσμενη άφιξη ενός άντρα. Η Βιολέτα και ο Λάμπρος ενημερώνουν τον Μιλτιάδη πως θα περάσει από επιτροπή προκειμένου να γυρίσει σπίτι του, όμως η κατάστασή του, τους ανησυχεί. Η Ελένη οδηγείται στην απομόνωση, μετά την επίθεσή της στον Βόσκαρη, περνώντας ξανά μια κόλαση στα χέρια του. Εκεί, όμως, θα δεχτεί μια αναπάντεχη επίσκεψη από το Διαφάνι.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 29

Η Ελένη είναι σίγουρη πως η γυναικεία φιγούρα που είδε στην απομόνωση ήταν η Μυρσίνη και αποφασίζει ν’ αλλάξει τακτική με τον Βόσκαρη, με την ελπίδα να ανακαλύψει την αλήθεια. Ο Νώντας διώχνει τον Τάκη από το μαγαζί ύστερα από τον καυγά του με τον Φίλιππο ενώ η Δρόσω συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στους δυο άνδρες, με τον Φίλιππο να κερδίζει έδαφος στην καρδιά της. Η υπουργοποίηση του Σταματέλου ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του Δούκα, κάτι που αναστατώνει τον Νικηφόρο. Από την άλλη πλευρά, ο Δούκας περιμένει καρτερικά την ώρα της θριαμβευτικής επιστροφής του αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περιμένει ενώ οι μυστικές επισκέψεις της Ασημίνας, με τον μικρό Σέργιο στο πατρικό της, κινδυνεύουν ν’ αποκαλυφθούν. Ύστερα από το τελεσίγραφο του Κωνσταντή, ο Μελέτης με βαριά καρδιά ανακοινώνει στην Πηνελόπη πως πρέπει να απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Καταρρακωμένος πια, παίρνει μια σημαντική απόφαση για τη ζωή του!

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 30

Η Δρόσω σκέφτεται σοβαρά την πρόταση του Φίλιππου να αλλάξει ζωή, παρά τα όσα της λέει ο Τάκης που της κλείνει ραντεβού με τον ιδιοκτήτη της δισκογραφικής. Ο Μιλτιάδης μπροστά στην επιτροπή αντιδράει περίεργα, δημιουργώντας δεύτερες σκέψεις στους γιατρούς. Ο Μελέτης είναι αποφασισμένος να πάει στο Παρίσι, αφήνοντας την Πηνελόπη συντετριμμένη. Η Μυρσίνη προσπαθεί να τη σπρώξει να κάνει νέες γνωριμίες αλλά εκείνη αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στη ζωή της. Ο Νικηφόρος, μετά την άσχημη συμπεριφορά του προς τα μέλη του Συνεταιρισμού, αναγκάζεται να ομολογήσει την αλήθεια στον Λάμπρο με τον φόβο της επιστροφής του πατέρα του. Θα τον στηρίξει απέναντι στον Δούκα; Ο Δούκας έχει καταλάβει πως ο Σταματέλος τον αποφεύγει και δεν είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει. Έξαλλος, αναθέτει στον Κωνσταντή να αναλάβει να τον συνετίσει. Η Ελένη πάει στο σπίτι του Βόσκαρη, αποφασισμένη να βρει κάποιο στοιχείο που να τον συνδέει με τη Μυρσίνη. Εκεί, όμως, την περιμένει μια έκπληξη. Ο Βόσκαρης δε θα προλάβει να χαρεί για πολύ τη νίκη του, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του…

