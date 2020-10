Κόσμος

Τροχονόμος άφησε την κίνηση κι έσωσε βρέφος (βίντεο)

Μια διαφορετική …βάρδια είχε ένας τροχονόμος στο Χόλυγουντ. Η εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Έντρομη μία μητέρα κάλεσε ασθενοφόρο, όταν το μόλις 4 μηνών μωρό της πνίγηκε κι εκείνη πανικοβλήθηκε.

Τροχονόμος, που βρισκόταν στη γειτονιά, στο Χόλυγουντ, άκουσε από τον ασύρματο ότι το ασθενοφόρο πήγαινε σε κλήση για πνιγμό βρέφους και άφησε την κίνηση, τρέχοντας προς το σπίτι της γυναίκας.

«Πήγα εκεί και το μωρό ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, δεν ανέπνεε. Προσπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε», είπε ο τροχονόμος που έφτασε πριν από το ασθενοφόρο.

Εκείνος ήταν ψύχραιμος και έχοντας εμπιστοσύνη στην εκπαίδευσή του γύρισε το βρέφος ανάποδα και το χτύπησε στην πλάτη. «Μετά από πέντε- έξι χτυπήματα, ανταποκρίθηκε, βγήκε μία βαθιά ανάσα και ο αέρας έφερε την ανακούφιση στο πρόσωπό του», περιέγραψε ο τροχονόμος, τονίζοντας ότι δε θα το ξεχάσει ποτέ το περιστατικό.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του.