VICE Specials: Το κυνήγι των ανέμων

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το κυνήγι των ανέμων».

Το 1982, εγκαταστάθηκε στην Κύθνο το πρώτο αιολικό πάρκο της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα πρωτοπόρα στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες συστήθηκαν από νωρίς ως ένα σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές της επονομαζόμενης Πράσινης ανάπτυξης, χωρίς όμως εν τέλει να μεγαλώσουν αισθητά το μερίδιο τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Σήμερα, οι ανεμογεννήτριες ανά την Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί, το ίδιο όμως και οι πολίτες που συσπειρώνονται και αντιδρούν στην εγκατάσταση τους, ενώ επιστήμονες και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις ζητούν να επανεξεταστούν και να οριοθετηθούν οι χώροι και η κλίμακα των αιολικών εγκαταστάσεων.

Από τα Αθήνα μέχρι την Οίτη και από τα Άγραφα μέχρι τη νήσο Λέβηθα, ο Τάσος Αλευράς και η ομάδα του VICE ταξίδεψαν σε νησιά, βουνά και πόλεις της Ελλάδος, συνάντησαν τους ανθρώπους που πρωτοστατούν στο debate για τα αιολικά και άκουσαν τα επιχειρήματα των τοπικών κοινωνιών, σε μια διαμάχη που φαίνεται να πολώνεται όσο περνάει ο καιρός, με το κράτος να αρνείται να πάρει ξεκάθαρη θέση.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Παραγωγή - Σκηνοθεσία: Τάσος Αλευράς

Οπερατέρ: Α.Παπαθανασόπουλος, Γ.Μάργαρης, Δ.Ζιβόπουλος

Ηχολήπτης: Β.Ζαμπίκος, Π.Παπαγιαννόπουλος, Β.Αθανάσας

Μοντέζ: Γεωργία Μπεμπέλου

