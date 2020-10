Κοινωνία

Πατέρας Αλεξίας στον ΑΝΤ1: αρρώστησε όλη η οικογένεια, τα παιδιά μου είναι σε ψυχολόγους (βίντεο)

Ξεκίνησε η δίκη για τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα. Τι είπε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο πατέρας της για την προσπάθεια συμβιβασμού και την κατάσταση της 9χρονης.